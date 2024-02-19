ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح وتعثر هالاند

نجح النجم المصري العائد محمد صلاح، في تشديد الخناق، على هداف الدوري الإنجليزي هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وذلك بعدما أحرز محمد صلاح، العائد إلى الملاعب بعد الإصابة، الهدف الثالث "للريدز" في مرمى مضيفه برينتفورد في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ25 البطولة.

بينما فشل إيرلينغ هالاند في التسجيل ومساعدة فريقه مانشستر سيتي، في الفوز على ضيفه تشيلسي (1-1) خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن نفس المرحلة.

ورفع محمد صلاح الذي حل بديلاً في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بدلا من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الذي تعرض لإصابة، رصيده إلى 15 هدفا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل هدافي "البريميرليغ" للموسم الحالي، مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين هالاند المتصدر وحامل اللقب.

ليعلم صلاح عن مواصلة منافسة هالاند في صدارة ترتيب الهدافين، بعد نهاية مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، باستثناء مباراة فريق إيفرتون وضيفه كريستال بالاس:

ترتيب الهدافين

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 16 هدفا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 15 هدفا

3- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 14 هدفا

4- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 13 هدفا

5- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 12 هدفا

6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 12 هدفا

7- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 11 هدفا

8- البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) – 10 أهداف

9- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 10 أهداف

10- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

11- الإنجليزي كول بالمير (تشيلسي) – 10 أهداف

12- الإنجليزي إليجاه أديبايو (لوتون تاون) – 9 أهداف

13- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 9 أهداف