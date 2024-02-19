الرئيس السابق يتلقى الضربة القاضية.. الزمالك يُسقط عضوية مرتضى منصور

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك المصري الضربة القاضية إلى رئيسه السابق مرتضى منصور، بعدما أعلن "الأبيض" قراراً مثيراً.

وقرر الزمالك إسقاط عضوية رئيسه السابق مرتضى منصور، حيث قال النادي في بيان نشره المركز الإعلامي للنادي عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب إنه قرر "إسقاط عضوية مرتضى منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أمرت في أبريل الماضي بعزل منصور من رئاسة النادي بعدما نفذ حكماً قضائياً بالحبس لمدة شهر واحد.

وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وجرت انتخابات مجلس إدارة النادي في أكتوبر الماضي وفاز بها لبيب وأعضاء قائمته بالكامل.