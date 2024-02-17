الكشف عن الرقم المخصص لمبابي في مدريد.. وموعد إعلان الصفقة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن عملا كبيرا يتم حاليا لصياغة صفقة تعاقد ريال مدريد مع نجم فرنسا، وباريس سان جرمان حاليا، كيليان مبابي. وقالت إن مبابي بعد أن أعلن عن أنه لن يجدد عقده مع باريس، وأنه سينتقل إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بدأت على الفور خلال الايام الماضية لقاءات خاصة غير معلنة بين ممثلين عن مبابي وريال مدريد، وذلك للاتفاق حول كافة شروط انتقال مبابي إلى مدريد.

ومن ذلك أن مبابي سيحظى برقم مميز وتاريخي في مدريد، وهو الرقم 10 الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش، والمتوقع أن يرحل بنهاية الموسم الحالي، ما سيجعله متاحا لمبابي. في الوقت نفسه، تم التأكيد في مدريد أن الرقم 7 الذي يحمله مبابي في باريس حاليا، لن يكون بوسعه حمله في مدريد، كونه خاص بنجم الفريق، البرازيلي فينسيوس جونيور.

يضاف إلى هذا أنه تم الاتفاق بشكل كبير على أن الإعلان الرسمي سيكون قبل فترة قصيرة من إعلان قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس أمم أوروبا المقبلة، ما يعني أنه سيكون في شهر مايو المقبل. وهذا إلى جانب أن انتقال مبابي لن يكون بنفس الإغراءات المالية التي يحصل عليها في باريس حاليا، إذ لن يتعدى راتبه في مدريد 30 مليون يورو سنويا، بجانب مزايا أخرى ستكون أقل بكثير مما كان يحصل عليه في باريس، حيث راتبه السنوي يتعدى الـ100 مليون يورو.