فريق إسباني يسخر من هداف سان جيرمان كليان مبابي

يبدو أن اسم كليان مبابي، سيبقى متداولا بكثرة الفترة المقبلة لحين الاستقرار على ناديه الجديد والإعلان عنه وذلك بعدما، وأبلغ مبابي إدارة ناديه بالرحيل مجانا عقب نهاية الموسم الجاري، ورفض جميع محاولات تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بالعديد من الأندية، وفي مقدمتها فريق ريال مدريد الإسباني الذي يعلم الجميع مدى عشق اللاعب للنادي ولكنه إلى الأن لم يعلن رسميا، ولكن الغريب هو قيام نادي خيتافي الإسباني، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، للاعب الفرنسي كيليان مبابي، بقميص الفريق الإسباني.

حيث استغل النادي إعلان مبابي الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان، وقام بنشر الصورة حسابه الرسمي وكتب جملة "Tic.tac"، في إشارة لقرب الإعلان عن الصفقة بشكل ساخر.

وحتى هذه اللحظة، لم يتم الكشف عن وجهة مبابي النهائية، لكن يبدو أن ريال مدريد هو الأقرب بحسب العديد من المصادر، ولكن كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد بصدد الاتفاق مع مبابي حول التعاقد معه الصيف المقبل.