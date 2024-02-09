موعد عودة محمد صلاح لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

كشف مدرب فريق ليفربول الألماني يورغن كلوب، عن الموعد المتوقع لعودة اللاعب المصري محمد صلاح، لصفوف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي وذلك بعد إصابته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منتخب غانا.

كما كشف المدرب عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق وذلك قبل مباراة ليفربول وبيرنلي السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال كلوب، عن حالة ألكانتارا: "تياجو ليس بحالة جيدة، لقد أظهر الكثير من الأشياء وبدا رائعًا، لذلك أخذناه، وتركناه يلعب لبضع دقائق (أمام آرسنال)، إنها مشكلة عضلية، لا نعرف مدى مداها بعد ولكنها ليست أخبارًا جيدة له أو لنا".

وأكد كلوب، غياب لاعبه دومينيك سوبوسلاي، عن بيرنلي بسبب الإصابة، موضحًا: "هو يركض تحت الأمطار، وغير مستعد للغد".

وعن موعد عودة محمد صلاح، أكد كلوب: "صلاح يسير في الاتجاه الصحيح، لكننا لا نعرف (موعد عودته) أتمنى أن يكون جزءًا من تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل، إنه أمر إيجابي، إما يعود الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، إذا سألته فسيكون الأسبوع المقبل".

وعن اللاعب برادلي، الذي توفى والده قبل أيام، قال كلوب: "أعتقد أن الحالة العقلية لكونور برادلي ليست شيئًا للمناقشة، نحن بحاجة إلى إظهار التعاطف، ربما يشارك الأسبوع المقبل ولكن إذا لم يكن جاهزًا فلا بأس بذلك من جانبنا، لا داعي للاستعجال، في الوقت الحالي لا يزال مع عائلته".