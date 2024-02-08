برشلونة يقاضي ناد روسي بسبب لاعب في الهلال السعودي

كشف موقع "فووتبل إسبانيا" عن أن نادي برشلونة قرر استئناف قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وذلك بسبب دعوى قضائية ضد نادي زينيت سان بيترسبورغ الروسي، بسبب صفقة انتقال اللاعب البرازيلي مالكوم إلى زينيت في 2019، وبلغت قيمتها 41.5 مليون يورو، قبل أن ينتقل لاحقا إلى نادي الهلال السعودي، والذي يلعب له حاليا. والسبب في الأزمة بين الناديين، أن برشلونة يدعي أن زينيت عليه دفع 490 ألف يورو نظير متغيرات في عقد مالكوم، وذلك بعد أن تأهل معه إلى دوري الأبطال في الموسم الماضي، لكن زينيت يقول إنه رغم تأهله لم يلعب في المسابقة بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الاندية الروسية بسبب حرب أوكرانيا.

وكانت محكمة "كاس" قد قررت رفض دعوى برشلونة، واعتبرت أن نادي زينيت غير ملزم بدفع أي أموال إلى نادي برشلونة، كونه لم يستفد فعليا من التأهل بسبب الحظر، وبالتالي أصبح غير ملزم ببند المتغيرات المتعلق بذلك في عقد اللاعب. لكن برشلونة الذي يعاني أزمات مالية متلاحقة قرر الاستئناف على القرار، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي يوم 22 مارس المقبل. وكان زينيت قد حقق استفادة مالية كبيرة من اللاعب، بعد أن سمح بانتقاله إلى الهلال السعودي الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.