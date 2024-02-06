مدير ريد بول يخضع للتحقيق بسبب سلوك غير لائق

يخضع البريطاني كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب "سلوك غير لائق".

واشارت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية أن حد العاملين في الفريق النمسوي الذي يقع مقره في مليتون كينز في المملكة المتحدة ادّعى على هورنر، علماً أن ريد بول قاد سائقه الهولندي ماكس فيرستابن العام الماضي للاحتفاظ بلقب بطولة العالم للسائقين للعام الثالث توالياً.

ونقلت الصحيفة اليومية عن هورنر (50 عاما) الذي يشغل منصب مدير فريق ريد بول منذ مشاركته في الفورمولا واحد عام 2005 قوله إنه "يرفض تماما هذه الاتهامات" التي لم يتم تحديدها في هذه المرحلة.

وأفادت شركة ريد بول النمسوية لمشروبات الطاقة التي تملك ريد بول في بيان "بعد علمها ببعض المزاعم الأخيرة، أطلقت الشركة تحقيقاً مستقلاً".

وتابعت "هذه العملية، الجارية بالفعل، يتم تنفيذها من قبل أحد المحامين المتخصصين خارج الفريق".

وأضافت "تأخذ الشركة هذه الأمور على محمل الجد وسيتم الانتهاء من التحقيق في أقرب وقت ممكن. لن يكون من المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت".

وتوّج ريد بول تحت قيادة هورنر المتأهل من مغنية البوب الشهيرة جيري هاليويل بلقب بطولة العالم للسائقين 7 مرات (مع الالماني سيباستيان فيتل بين 2010 و2013 وفيرستابن بين 2021 و2023) والصانعين 6 مرات (بين 2010 و2013 وثم 2022 و2023).

هيمن الفريق على منافسات الفئة الاولى العام الماضي، ففاز في 21 جائزة كبرى من أصل 22، في حين دوّن فيرستابن اسمه في سجلات الارقام القياسية بفوزه بـ 10 سباقات توالياً في طريقه لاحراز لقبه العالمي الثالث على التوالي.

وسيكشف ريد بول النقاب عن سيارته الجديدة في 15 شباط/فبراير الحالي، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من البحرين على حلبة الصخير في الثاني من آذار/مارس المقبل.