قرار مفاجئ.. بيراميدز يقيل مدربه البرتغالي باتشيكو

أقال نادي بيراميدز مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو على خلفية تردي نتائج الفريق محلياً وإفريقياً، وفق ما أفاد النادي رسميا وهو يحتل المركز الرابع حاليا في الدوري المصري لكرة القدم، كما استقرت إدارة النادي على تعيين مساعده محمود فتح الله مدرباً مؤقتاً لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ونشر بيراميدز عبر صفحته الرسمية صورة لباتشيكو وأرفقها بعبارة "باتشيكو نتمنى لك التوفيق"، وتراجعت نتائج بيراميدز في الفترة الأخيرة، حيث ودّع الفريق مسابقة كأس الرابطة المصرية من الدور ربع النهائي بخسارته القاسية أمام المصري البورسعيدي 1-3، ليفشل "السماوي" مجدداً في تحقيق أي لقب.

وتولى باتشيكو تدريب بيراميدز في يناير 2023 خلفاً لليوناني تاكيس جونياس، وقاده في 57 مباراة، ففاز في 31 وتعرض لـ 12 هزيمة وتعادل في 14، ولم يحقق باتشيكو أي لقب مع بيراميدز، حيث خسر نهائي الكأس والكأس السوبر.

ويأتي غرابة القرار من توقيت الإقالة حيث كان هناك متسع من الوقت أمام الفريق أثناء توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وهو ما كان سيعطي متسعاً من الوقت لأي مدرب جديد لقيادة الفريق والتعرف عليه بشكل أفضل.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري هذا الموسم برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، كما يتواجد الفريق "السماوي" في المركز الثالث في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط متساوياً مع نواذيبو الموريتاني الرابع، ومتأخراً بفارق 3 نقاط عن صاحبَي الصدارة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.