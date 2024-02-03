ماذا قال مدرب يوفنتوس أليغري عن "الديربي 251" مع إنتر؟

لن تكون قمة المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بين إنتر وضيفه يوفنتوس "حاسمة" لتحديد الفائز باللقب، بحسب ما قال مدرّب الأخير ماسيميليانو أليغري عشية المواجهة اليوم السبت.

ويتصدّر إنتر الترتيب برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي لعب مباراة أكثر.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي: "لن ينتهي الدوري غداً الأحد، هناك مباريات كثيرة بعد ذلك، لن تكون هذه المباراة حاسمة.. لن تمنح الفائز سوى ثلاث نقاط".

وتابع أليغري الذي منح يوفنتوس لقب الدوري خمس مرات خلال فترته الأولى بين 2014 و2019 قبل عودته في 2021 "هذا لقاء جميل، يجب الاستفادة قدر الامكان وخوضه بأقوى أسلحتنا، علماً اننا سنواجه فريقاً جميلاً قام بالكثير من الأشياء الجيدة".

وكرّر أليغري تقييمه بأن إنتر هو "الفريق الأقوى في الدوري والمرشّح الأول لإحراز اللقب".

كما أكد أن هدف فريقه "السيدة العجوز" هو الحلول بين الأربعة الأوائل والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي "الديربي" الـ251 بين النادييين العريقين، سيُتاح لأليغري الدفع بكل نجومه، على غرار المهاجم فيديريكو كييزا ولاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو الغائبين عن آخر مباراتين بسبب الاصابة.

وكان نظيره على الطرف المقابل سيموني إنزاغي على الموجة عينها "هذه مباراة بالغة الأهمية، ليست حاسمة، لكن هامة جداً. ستكون مباراة جميلة أمام فريق كبير عرف مساراً مشابهاً لمسارنا".

وتابع "الضغط هو نفسه على الفريقين، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1 في 26 نوفمبر في تورينو.