2 فبراير 2024.. الأردن يكتب تاريخاً جديداً في كأس آسيا (فيديو)
كتب منتخب الأردن تاريخا جديدا في كأس آسيا عقب وصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب طاجيكستان، بهدف دون مقابل، ليكتب المنتخب الأردني تاريخاً جديدا في مشواره مع كرة القدم وسيظل الجمهور الأردني متذكرا ليوم 2 فبراير 2024 الذي شهد هذا الإنجاز التاريخي.
وأحرز هدف الفوز التاريخي لمنتخب الأردن الذي جاء بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.
وسيواجه منتخب الأردن في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.
شوف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
احتفال حسين عموتة بالتأهل التاريخي لنصف النهائي وعناق مع مدرب طاجيكستان بعد نهاية المباراة #الاردن_طاجيكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/wKT7jqw16S
شوف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
من كاميرا خاصة في المدرجات.. هدف التقدم الأول للأردن واحتفال الجماهير في استاد أحمد بن علي #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/3PHTPYMlkH
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