2 فبراير 2024.. الأردن يكتب تاريخاً جديداً في كأس آسيا (فيديو)

كتب منتخب الأردن تاريخا جديدا في كأس آسيا عقب وصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب طاجيكستان، بهدف دون مقابل، ليكتب المنتخب الأردني تاريخاً جديدا في مشواره مع كرة القدم وسيظل الجمهور الأردني متذكرا ليوم 2 فبراير 2024 الذي شهد هذا الإنجاز التاريخي.

وأحرز هدف الفوز التاريخي لمنتخب الأردن الذي جاء بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

وسيواجه منتخب الأردن في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.