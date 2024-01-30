دنفر ناغتس يتجاوز ميلوواكي بكس في دوري السلة الأميركي

قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريق دنفر ناغتس للفوز على ضيفه فريق ميلوواكي بكس بنتيجة 113 / 107، ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وأحرز يوكيتش 25 نقطة خلال اللقاء، وقام بـ16 متابعة تحت السلة، بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله جمال موراي 35 نقطة.

في المقابل، لم تفلح محاولات اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في إنقاذ فريقه بكس من الخسارة، رغم تسجيله 29 نقطة، وقيامه بـ12 متابعة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لدوك ريفرز ، مدرب بكس الجديد، الذي تخلى عن عمله كمحلل لتولى مسؤولية الفريق خلفا لأدريان جريفن، الذي تمت إقالته بعد خوضه 43 مباراة مع ميلوواكي.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز نيويورك نيكس على مضيفه شارلوت هورنيتس 113 / 92، وكليفلاند كافالييرز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 118 / 108، وبوسطن سلتيكس على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 118 / 112، وبروكلين نتس على ضيفه يوتا جاز 147 / 114، وفينيكس صنز على مضيفه ميامي هيت 118 / 105، وواشنطن ويزاردز على سان أنطونيز سبيرز 118 / 113.

كما فاز مينيسوتا تمبرولفز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 107 / 101، وساكرامنتو كينجز على مضيفه ممفيس جريزليس 103 / 94، وهيوستن روكتس على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 135 / 119، ودالاس مافريكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 131 / 129، وبورتلاند ترابل بليزيرز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130 / 104.