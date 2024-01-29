أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية

أكد مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، رضاه التام عن لاعبي المنتخب المصري عقب الخسارة من الكونغو ووداع كأس الأمم الإفريقية، كما رفض المدرب الحديث عن مستقبله مع الفراعنة عقب الخروج من البطولة.

وقال المدرب عقب المباراة: "لا أحب الحديث عن مستقبلي مع منتخب مصر، إذا أدليت بأي قرار سيكون متسرعاً، وأنا لا أحب القرارات المتسرعة، اليوم الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا هذه المباراة".

وكان منتخب مصر قد تلقى الهزيمة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وأضاف المدرب: "نحن استعدينا بشكل جيد، وواجهنا سوء حظ في المباراة كعادة مبارياتنا الأخيرة، كنا أقرب للفوز في أوقات كثيرة في مباراة الكونغو والنهاية ليست سعيدة، البطولة قوية والمنتخبات الإفريقية تطورت وكل شيء أصبح متوقع في المباريات لأنها كلها مواجهات قوية لا تعترف بالتاريخ ولكن الاعتراف بالجهد داخل الملعب".