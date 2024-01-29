خروج غير متوقع للإمارات أمام طاجيكستان في كأس آسيا

ودع منتخب الامارات بطولة كأس آسيا في كرة القدم المقامة حالياً في قطر بخسارتها امام طاجيكستان التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها في البطولة القارية بركلات الترجيح 3-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي اقيمت في استاد احمد بن علي، في حين كانت استراليا اول منتخب يتأهل في وقت ساق الاحد بفوزه الساحق على اندونيسيا برباعية نظيفة.

في المباراة الاولى، افتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن تدرك الامارات التعادل في الرمق الاخير بواسطة خليفة الحمادي (90+5) لتفرض التمديد.

وفي ركلات الترجيح أهدر كايو كانيدو للإمارات، في حين سجلت طاجيكستان ركلاتها الخمس. وتلتقي طاجيكستان في ربع النهائي في الثاني من فبراير الفائز من مباراة العراق والاردن المقررة الاثنين.

وتابعت طاجيكتسان كتابة التاريخ في مشاركتها الاولى، وكانت تأهلت الى ثمن النهائي بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بخسارتها امام قطر المضيفة 0-1 وتعادلها مع الصين سلبا وفوزها على لبنان 2-1.

أما الامارات التي فشلت في تكرار التأهل الى ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2019، فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط أيضاً بفوزها على هونغ كونغ 3-1 وتعادلها مع فلسطين 1-1 وخسارتها أمام إيران 1-2.

وخلت تشكيلة الامارات مجدداً من الهداف التاريخي علي مبخوت بعدما كان غاب عن المباريات الثلاث في الدور الأول لأسباب فنية من المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي أعاد فابيو ليما وكايو كانيدو بعدما ابعدهما عن مباراة ايران في ختام دور المجموعات.

من جهته، أجرى الكرواتي بيتار شيغرت مدرب طاجيكستان تغييرا وحيدا على التشكيلة التي لعبت امام لبنان في ختام المجموعات، بالدفع بالمهاجم شاهروم سامييف مكان رستم سايروف. -الامارات تفرض التعادل في وقت قاتل-وصنعت الامارات الخطر مبكراً بعد تسديدة ليما من ركلة حرة أبعدها حارس مرمى طاجيكستان رستم يتيموف ببراعة الى ركنية (2). وتعرضت الامارات لضربة قوية بتعرض صانع العابها عبدالله رمضان للاصابة ليحل عبدالله حمد مكانه(16).

وبدأت طاجيكتسان بمبادلة منافستها الهجمات وانفرد شيرفوني ماباتشويف ولكنه سدد لحظة خروج الحارس خالد عيسى الى جانب القائم (18). وافتتح المنتخب الذي يطلق عليه لقب"التاج" التسجيل بعد عرضية من المدافع زوير دزهورابويف قابلها المدافع الآخر خانونوف برأسه أخذت يد عيسى وتابعت طريقها إلى الشباك (30). وضغطت الامارات للتعديل وارسل يحيى الغساني كرة عرضية سددها زايد العامري لكن بين يدي يتيموف (38)، ثم سدد الغساني الى جانب القائم (45).

وفي الشوط الثاني تراجعت طاجيكتسان للحفاظ على هدف التقدم واعتمدت على المرتدات التي كادت تثمر عن اضافة الهدف الثاني أكثر من مرة. وسدد احسان بانشنانبي كرة قوية ابعدها خالد عيسى بصعوبة الى ركنية (56)، وانفرد اليشير جليلوف ولكن الحارس الإماراتي تدخل مرة أخرى لابعاد الخطر (58). وتوغل لاعب طاجيكستان سامييف وارسل عرضية لكن البديل دالر باروتوف اهدر الكرة بغرابة وهو في مواجهة المرمى (71). وعبس الحظ في وجه الامارات بعدما اصابت تسديدة الغساني القائم (90+1)، قبل ان تعادل في الوقت القاتل بعد ركلة حرة من البديل علي صالح تابعها خليفة الحمادي برأسه في مرمى يتيموف (90+5).

ولجأ المنتخبان الى شوطين اضافيين ثم الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لطاجيكستان.