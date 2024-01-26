سون قبل مواجهة السعودية: كنا نتمنى الفوز على ماليزيا

أكد نجم منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونغ مين، على ضرورة العمل على تطوير الأداء الدفاعي لمنتخب بلاده في المرحلة المقبلة من نهائيات كأس آسيا 2023.

قال اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إنه وزملاءه مطالبون بالاستعداد والظهور بشكل أفضل لدور الـ16.

وضرب منتخب كوريا الجنوبية، الذي حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة، موعداً نارياً مع منتخب السعودية، الثلاثاء القادم في دور الـ16 للبطولة.

وأشار سون هيونغ مين إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي كان يتطلع للتواجد في صدارة المجموعة، غير أن المنتخب الماليزي خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ولم يتمكنوا بعد ذلك من العودة وتسجيل هدف الفوز.

وأثنى قائد المنتخب الكوري الجنوبي على مستوى ماليزيا في المباراة، مؤكداً أن لاعبيها قاتلوا لتحقيق نتيجة إيجابية ولم يستسلموا حتى صافرة النهاية، وبالتالي استحقوا الحصول على نقطة التعادل وتجنب الخسارة ووداع البطولة بدون رصيد من النقاط.

وأكد سون هيونغ مين أن فريقه سيكون مستعدا لأي منافس، مشدداً على أنه يتعين عليهم تطوير الأداء الدفاعي وكذلك الهجومي ليحققوا طموحات الجماهير الكورية.

واعترف نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهاية حديثه، بأن الأخطاء الدفاعية إذا تكررت قد تكلف منتخب كوريا الجنوبية الكثير، لأنه سيقابل منتخبات قوية بدءاً من الدور المقبل، موضحا أن هدف الفريق هو التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب.