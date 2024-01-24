عقوبة قاسية لمدرب المغرب والاتحاد يرد: قرار مجحف

انتقد الاتحاد المغربي لكرة القدم قرار نظيره الإفريقي القاضي بتوقيف مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي أربع مباريات الأربعاء، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، ووصفه بـ"المجحف" و"مجانباً للصواب"، مشيراً إلى أنه سيستأنف.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقعه الرسمي وحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "على اثر القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في حق مدرب المنتخب الوطني السيد وليد الركراكي، على خلفية الاحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية، برسم الجولة الثانية من منافسات كاس افريقيا لكرة القدم بالكوت ديفوار (ساحل العاج)، المتمثّل في ايقافه اربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف القرار".

وأضاف البيان "القرار الذي ترى فيه (الجامعة) مجانباً للصواب، خاصة وان الوقائع اظهرت ان السيد وليد الركراكي لم يصدر منه اي تصرف يخل بالروح الرياضية".

وشهدت مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1، أحداثا ومشادات بعد نهايتها، حيث وجّه قائد المنتخب الكونغولي الديمقراطي شانسيل مبيمبا، حركة غير رياضية الى الركراكي بداعي ان الأخير تصرف معه بطريقة عنصرية، ما أثار غضب لاعبي المغرب ولا سيما يوسف النصيري وانتقلت الاشتباكات الى غرف خلع الملابس وفي الممرات المؤدية إليها.

وأوضح الركراكي في تصريحات صحافية ما جرى، قائلاً "لقد فقد أعصابه، وبدأ يتحدث بهراء، لم تعجبني تصريحاته، لأنه يلمح إلى أشياء كثيرة، لذلك إذا كان لديه صور غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون دعوه يخرجها بكل سرور".

وتابع الركراكي "قبل أن أذهب لمصافحته، كان قد تحدث لي أنا ومساعدي بشكل سيء على الهامش قبل نهاية المباراة، ومدربه (الفرنسي سيباستيان) ديسابر يعرف ذلك. وفي النهاية، على الرغم من ذلك، ذهبت لأصافحه وسألته لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟ وهناك رفض مصافحتي، أمسكت بيده، كما ترون في الصور، وبدأ بالصراخ في كل الاتجاهات".

وأضاف "لقد قال لي أني وصفته بالأحمق، ولم أقل ذلك أبداً، ولكن من خلال التحدث بالطريقة التي فعلها، فهو يشير ضمنياً إلى أن كلماتي عنصرية، وهذا غير صحيح، وبما أنه لا يتحدث إلا عن الدين في خطابه، فليكن صادقاً مع نفسه قليلا"، وكان الاتحاد الافريقي "كاف" قد توّج الركراكي أفضل مدرب في القارة الشهر الماضي.