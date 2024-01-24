مانشيني: السعودية لا تخشى أي فريق في دور الـ 16

أكّد مدرب السعودية الإيطالي روبرتو مانشيني بأنه لن يدخل في الحسابات لتحاشي هذا المنتخب او ذاك، عندما يلتقي تايلاند الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة ضمن بطولة آسيا لكرة القدم.

وضمن المنتخب السعودي، حامل اللقب ثلاث مرات، التأهل الى الدور الثاني بتحقيقه فوزين على عمان 2-1 وعلى قيرغيزستان 2-0، في حين يملك المنتخب التايلاند 4 نقاط.

وقال مانشيني الاربعاء خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة عشية المباراة "هدفنا الفوز في المباراة ضد تايلاند التي تقدم كرة قدم جميلة ولن ندخل في حسابات لتحاشي هذا المنتخب او ذاك في الدور الثاني. على العموم، اذا كنت تريد التتويج بها عليك ان تتغلب على المنتخبات القوية".

ويلعب متصدر المجموعة السادسة مع ثاني الخامسة الذي يحتله المنتخب الكوري الجنوبي القوية في الوقت الحالي.

وستلعب كوريا الجنوبية مباراتها الخميس ضد اندونيسيا قبل نحو 3 ساعات من مباراة السعودية وتايلاند، وبالتالي سيدخل "الاخضر" مباراته ضد تايلاند وهو يدرك ما عليه القيام به.

وكشف مانشيني بان بعض عناصر فريقه يعانون من اصابات طفيفة لكن "نأمل في تعافي الجميع على ان نتخذ القرار غدا قبل المباراة".

واصيب مدافع المنتخب السعودي حسن تمبكتي في اواخر المباراة ضد قيرغيزستان اثر تدخل خشن من احد لاعبي المنتخب المنافس ولم يكملها.

وعن امكانية المداورة خلال المباراة ضد تايلاند قال مانشيني الذي استلم منصبه في اب/اغسطس الماضي "لدينا 26 لاعبا، والجميع مؤهل للمشاركة، في بعض الاحيان يتعين علينا الاعتماد على مبدأ المداورة لا سيما في بطولة طويلة".

وأقر المدرب الايطالي الفائز بكأس اوروبا مع منتخب بلاده صيف 2021 "يتعين علينا تطوير الفعالية الهجومية اذا اردنا الذهاب بعيدا في البطولة، اننا نصنع العديد من الفرص لكننا لا نسجل العدد الكافي من الاهداف".

وبعد اللغط الذي اثارته تصريحاته في مؤتمر صحافي سابق عندما قلل من حظوظ السعودية في احراز اللقب الغائب عن خزائنها منذ عام 1996 قال "انا لم اقل شيء من هذا القبيل، انتم (الصحافيون) اخترعتم ذلك".

وتابع "انا قلت ان ثمة اربعة منتخبات تتقدم علينا في التصنيف العالمي وهي اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا ولم أقل بأننا لا نستطيع احراز اللقب".

واعتبر بأن الاجواء جيدة داخل صفوف المنتخب بقوله "اشرف على تدريب هذه المجموعة منذ نحو 4 اشهر ونملك مزيجا من الخبرة والشباب في صفوفه، بالطبع الفترة قصيرة والطريق ما زال طويلا" مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد قدوم المزيد من الوجوه الشابة الى صفوف المنتخب.

اما لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فيصل الغامدي فقال في المؤتمر "نحن على قلب واحد ونريد العودة الى الديار مع الكأس".