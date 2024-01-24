فاز بسداسية على ميدلسبره.. تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية بفوزه في الدور قبل النهائي 6-2 على ميدلسبره.

وانتهى لقاء الإياب بفوز تشيلسي 6-1 بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي عن طريق جوناثان هوسون بشكل عكسي في مرمى فريقه.

وأضاف إنزو فرناند الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 29.

وأحرز أكسيل ديساسي الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وسجل كولي بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 42 وأحرز الخامس في الدقيقة 77.

وأكمل نوني مادوكي السداسية في الدقيقة 88.

وأحرز مورجان روجرز هدف ميدلسبره الوحيد الليلة في الدقيقة 88.

وسيواجه تشيلسي في النهائي في 25 فبراير الفائز من مواجهة فولهام وليفربول.