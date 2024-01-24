مدريد تستضيف الفورمولا 1 بدءاً من 2026

أعلن القيّمون عن بطولة العالم للفورمولا واحد استضافة العاصمة مدريد سباق جائزة إسبانيا الكبرى المقام عادة في برشلونة، وذلك بدءا من عام 2026 حتى 2035.

ويجتاز المسار الذي يبلغ طوله 5.47 كيلومترات ولا يزال يتعين حصوله على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، شمال العاصمة مروراً بمركز المؤتمرات حيث يقام معرض مدريد، بالقرب من مطار باراخاس.

وحسب ما جاء في بيان الفورمولا واحد، يمكن للحلبة التي يمر جزء منها في شوارع العاصمة وتتضمن 20 منعطفاً، أن تستقبل ما مجموعه "أكثر من 110 الاف متفرج يوميا"، أو أن يرتفع العدد إلى "140 الفاً" خلال الفترة الاولى من الاتفاقية التي تمتد تسع سنوات.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الفورمولا (فورمولا وان غروب) المروجة للفئة الاولى الإيطالي ستيفانو دومينيكالي "مدريد مدينة رائعة، تتمتع بتراث رياضي وثقافي عظيم، وهذا الإعلان هو بداية فصل جديد مثير للفورمولا واحد في إسبانيا".

وأضاف عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا خلال التقديم الرسمي "لا تطمح مدريد إلى تنظيم جائزة كبرى للفورمولا واحد فحسب، بل تريد تنظيم أفضل سباق للفورمولا واحد في العالم".

ورغم الإعلان عن الاتفاقية مع مدريد، أوضح المشرفون على البطولة العالمية أن "المناقشات مستمرة" مع برشلونة، من دون استبعاد فكرة إقامة جائزتين على الأراضي الإسبانية.

وتعود مدريد لاستضافة إحدى الجولات العالمية، بعد تنظيم العديد من الجوائز الكبرى على حلبة خاراما بين عامي 1968 و1981.

وتتوقع رئيسة منطقة مدريد إيسابيل دياس أيوسو أن يوفر الحدث "أكثر من 8200 فرصة عمل" و"أكثر من 450 مليون يورو" في نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدية مدريد.