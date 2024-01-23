هدف الغساني يقود الإمارات إلى دور الـ16 في كأس آسيا

لحق منتخب الإمارات الأول لكرة القدم بركب المتأهلين الى دور الـ16 من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، على الرغم من خسارته أمام إيران 1-2، اليوم الأثنين، على ملعب المدينة التعليمية، في الدوحة.

واستفاد «الأبيض» من فارق الأهداف مع نظيره الفلسطيني بعد أن تساويا في عدد النقاط برصيد أربع نقاط، في حين تأهل المنتخب الإيراني متصدراً للمجموعة الثالثة بحصوله على العلامة الكاملة.

وكان «الأبيض» في طريقه لدخول حسابات معقدة للتأهل لكن يحيى الغساني تمكن من تسجيل هدفا في الدقيقة 90+3، بعدما كانت إيران قد تقدمت بهدفين سجلهما مهدي طارمي «26 و65»، ليمنحه هذا الهدف الأفضلية على مستوى التسجيل بعدما أحرز خمسة أهداف في مبارياته الثلاثة، بينما استقبل أربعة أهداف، في حين سجلت فلسطين خمسة أهداف واستقبلت مثلهما، فحصل «الأبيض» على المركز الثاني في المجموعة.

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