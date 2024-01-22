قرار محمد صلاح قبل مواجهة الرأس الأخضر يثير استياء الجماهير المصرية

أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح إلى ناديه ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، استياء الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد في بيان عودة صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على "فيسبوك": "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر (مساء اليوم الاثنين) لاستكمال علاجه".

وأثار هذا الخبر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي إذ تعرض صلاح لانتقادات من عدد من الجماهير والإعلاميين وصانعي المحتوى الذين رأوا أنه كان يجب أن يستمر مع المنتخب حتى وإن كان مصابا لدفع اللاعبين معنويا على الأقل.