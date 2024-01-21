رفيعة يدخل تاريخ منتخب تونس في كأس إفريقيا

سجل حمزة رفيعة الهدف رقم 100 لمنتخب تونس في تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وسجل رفيعة لاعب وسط ليتشي الإيطالي هدف التعادل 1 /1 أمام منتخب مالي في الدقيقة 20 من مباراة المنتخبين اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ونال رفيعة شرف تسجيل أول أهداف منتخب تونس في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ويشارك منتخب تونس في البطولة القارية للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، والـ16 على التوالي.

وخاض منتخب تونس 81 مباراة في كأس أمم أفريقيا قبل المواجهة أمام مالي ، وفاز في 25 مباراة وتعادل في 29 وخسر في 27 مباراة ، وسجل منتخب تونس 100 هدف واهتزت شباكه 96 مرة.