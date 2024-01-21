تونس تسقط مجدداً في كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب

سقطت تونس في فخ تعادل محبط مع مالي 1-1 على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا، وسجّل لاسين سينايوكو (10) لمالي وحمزة رفيعة (20) لتونس التي باتت مطالبة بالفوز على جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة لضمان بلوغها ثمن النهائي.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق نقطة عن ناميبيا التي تلقي جنوب إفريقيا متذيلة الترتيب من دون نقاط الاحد على الملعب ذاته، فيما تقبع تونس في المركز الثالث مع نقطة.

أجرى مدرب تونس جلال قادري ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي خسرت أمام ناميبيا 0-1 افتتاحا، فأشرك حمزة رفيعة وعيسى العيدوني في خط الوسط والظهير الأيسر علي العابدي، وبدأت المباراة بضغط من تونس بغية التسجيل باكرا، لكن "نسور" مالي افتتحوا التسجيل حين استلم لاسين سينايوكو كرة بينية من كاموري دومبيا داخل منطقة الجزاء فسدّدها قوية ارتطمت بالقائم الأيسر وتهادت داخل مرمى الحارس بشير بن سعيد الذي لم يحرك ساكنا.

ولم يتأخر الردّ التونسي، فبعد تبادل رائع أمام منطقة الجزاء وصلت الكرة إلى العابدي الذي أرسلها عرضية زاحفة أنقض عليها لاعب الوسط حمزة رفيعة بلمسة واحدة في مرمى دجيجي ديارا (20).

ولم تفلح محاولات مدرب "نسور قرطاج" الذي دفع بمهاجم الزمالك يوسف الدين الجزيري ومحمد بن رمضان بدلا من المساكني وأنيس بن سليمان، ليبقى التعادل ظل سيد الموقف.

ويلتقي في الجولة الثالثة، منتخب تونس مع جنوب إفريقيا في 24 يناير، وأصبح مطالب بالفوز ليصل إلى 4 نقاط ويتجنب الخروج المبكر من البطولة، فيما تلتقي مالي مع ناميبيا.