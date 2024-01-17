مدرب عمان يرفض التعليق على التحكيم بعد الهدف السعودي المثير للجدل

أعرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان عن حزنه بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي 1 /2، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة على الصعيد الفني، ولكن العامل البدني لم يكن في صالح لاعبيه.

وأضاف المدير الفني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب السعودي كان الأقوى في الالتحامات، حاولنا تسجيل هدف ثان في مرمى السعودية، ولكن بعض اللاعبين تعرضوا للإصابات والتعب، وفي نهاية اللقاء لم أمتلك الخيارات اللازمة".

وتابع: "تلقينا الهدف الأول من الوسط على الرغم من أننا قمنا بزيادة لاعبي هذا الخط، وبعد التعادل زادت المباراة صعوبة، بالنسبة للهدف الثاني، كان لدينا لاعبون داخل المنطقة، هناك بعض الحالات لا يحكمها سوى الفار، ولكن كان لدينا لاعب كسر التسلل".

وأضاف مدرب عمان: "كنا متأكدين أن المباراة سوف تكون صعبة، والنتيجة ظلت معلقة إلى النهاية، وحاولنا تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ونركز على المباراتين القادمتين لضمان التأهل، بالتأكيد لن يتسما بالسهولة، ولكن لاعبونا أثبتوا أنهم على قدر المسئولية".

وأنهى حديثه قائلا: "أجواء المباراة كانت رائعة ومثالية وفخورون أننا كنا جزء من هذه الأجواء المثالية، وكانت أكثر مباراة مثيرة منذ بداية البطولة، ولا أريد التعليق على أداء الحكم، قد يكون هناك بعض الأخطاء، ولكنه لم يكن لديه نية تجاه أي فريق، فأي حكم قد يصيب أو يخطأ في النهاية هو بشر".