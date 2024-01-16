"منتخب الأرز" يطلب استعادة توازنه أمام "التنين"

يسعى منتخب لبنان لاستعادة توازنه في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، عندما يواجه المنتخب الصيني غداً الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة المقامة حالياً في قطر.

وافتتح المنتخب اللبناني مسيرته في البطولة بخسارته بثلاثية نظيفة أمام المنتخب القطري، حامل اللقب وصاحب الضيافة، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتطلع المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز على المنتخب الصيني من أجل تجديد آماله في التأهل للأدوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يتمكن المنتخب اللبناني من عبور الدور الأول في مشاركتيه السابقتين بكأس آسيا في نسختي 2000 و2019.

وكان المنتخب اللبناني قدم عرضاً لا بأس به في مواجهته الأولى أمام قطر، ولكنه فشل في مجاراة نجوم المنتخب القطري.

وقال ماهر صبرا مدافع المنتخب اللبناني بعد مباراة قطر: "أعتقد أن أداءنا كان جيداً جداً حتى لو كانت النتيجة تشير إلى خلاف ذلك. في الشوط الأول، مارسنا ضغطاً كبيراً على قطر، لكن للأسف لم تسر الأمور في صالحنا".

وحرص المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان على معالجة الأخطاء التي حدثت في المباراة أمام قطر وحذر لاعبيه بضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في مباراة الصين خاصة وأن المنتخب اللبناني سيكون مطالباً للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل لدور الـ16.

ويعول رادولوفيتش على حارس المرمى مصطفى مطر والمهاجم المخضرم حسن معتوق الهداف الحالي لمنتخب لبنان بتسجيله 23 هدفاً في 116 مباراة دولية مع شريكيه في خط الهجوم سوني سعد وهلال الحلوة مع لاعب الوسط محمد حيدر.

في المقابل، يرغب المنتخب الصيني في تكريس عقدته للمنتخب اللبناني حيث التقيا في ثلاث مباريات تمكن المنتخب الصيني من الفوز في مباراتين وتعادلا في مباراة.

ويرغب المنتخب الصيني في الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الـ16.

وتعد هذه هي المشاركة الـ13 للمنتخب الصيني في كأس آسيا.. ويتطلع المدير الفني الصربي ألكسندر يانكوفيتش لقيادة الفريق للوصول لأبعد دور ممكن في هذه النسخة من البطولة.

ويعول يانكوفيتش عى نجم المنتخب الصيني ووه شاوكونغ، الذي يلعب في صفوف جينتشلار بيرليجي التركي وعلى لاعبه المخضرم وو لي مهاجم فريق شنغهاي الصيني، الذي أحرز 32 هدفاً في 91 مباراة دولية، بالإضافة إلى زميله في نفس الفريق زهانغ لينبينغ، الذي لعب 101 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.