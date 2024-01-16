هدف هونغ كونغ في مرمى الإمارات يدخل تاريخ كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الهدف الذي سجله مهاجم منتخب هونغ كونغ، فيليب تشان سيو كوان، بمرمى منتخب الإمارات، خلال المباراة التي فاز فيها "الأبيض" 3-1، هو الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة.

سجل فيليب تشان الهدف بالدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على إستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وجاء الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة بعد مرور 67 عاماً على الهدف الأول الذي سجله لاعب من هونغ كونغ أيضاً، وهو او تشاي يين، عندما سجل بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة الافتتاحية من نسخة 1956.

وقال الاتحاد القاري في موقعه الرسمي: "هدف فيليب تشان الهدف رقم 13 في النسخة الحالية من كأس آسيا، ليصبح تاسع لاعب من هونغ كونغ ينجح في التسجيل خلال نهائيات البطولة القارية، خلال المشاركة الرابعة لها في البطولة".

وبحسب الاتحاد الآسيوي، كان الهدف رقم 100 في تاريخ النهائيات جاء في نسخة عام 1972، عندما سجل لاعب جمهورية كوريا لي هوي-تايك الهدف الثاني في المباراة التي فاز فيها الفريق على كمبوديا 4-1، ضمن المجموعة الثانية في بانكوك، بتاريخ 10 مايو.

في المقابل جاء الهدف رقم 500 عن طريق الصيني كي هونغ، في المباراة التي تعادلت فيها الصين مع اليابان 1-1، ضمن الدور نصف النهائي من نسخة عام 2000 في لبنان، وذلك بتاريخ 26 أكتوبر على إستاد المدينة الرياضية في بيروت.

وكانت النسخة الماضية من كأس آسيا عام 2019 والتي أقيمت في الإمارات شهدت تسجيل 130 هدفاً، حيث تجاوز مجموع الأهداف الـ 100 للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ليرتفع مجموع الأهداف قبل انطلاق النسخة الحالية إلى 987 هدفا.