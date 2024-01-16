الجزائر تسقط في فخ التعادل مع أنغولا

سقطت الجزائر بطلة 2019 في فخ التعادل أمام أنغولا 1-1، حذت حذوها الكاميرون أمام غينيا المنقوصة بالنتيجة ذاتها، فيما استهلت السنغال حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على غامبيا 3-0 الإثنين في الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج.

على ملعب السلام في بواكي وضمن منافسات المجموعة الرابعة، استهلت الجزائر مباراتها مع أنغولا بأفضل طريقة ممكنة مفتتحة التسجيل عبر مهاجم السد القطري بغداد بونجاح في الدقيقة 18، لكنها أهدرت العديد من الفرص ودفعت الثمن غاليا باستقبال شباكها لهدف التعادل من ركلة جزاء انبرى لها البديل كريستوفاو مابولولو بنجاح (68).

وكان "ثعالب الصحراء" يمنون النفس باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنهم منذ الفوز على السنغال 1-0 في المباراة النهائية لنسخة 2019 في القاهرة، حيث خرجوا خاليي الوفاض من الدور الاول لنسخة 2022 في الكاميرون عندما جردوا من اللقب.

وبدا أنّ الجزائر في طريقها لتحقيق فوز مريح على أنغولا بعدما فرض لاعبوها سيطرتهم الفنية على اللقاء منذ الدقيقة الأولى وصنعوا الكثير من الفرص خلال أولى الدقائق.

وبعد سيل من الهجمات، ترجم لاعبو الجزائر أفضليتهم بهدف سجله بونجاح بعدما حوَّل "على الطاير" كرة عرضية ليوسف بلايلي فشل الدفاع في التعامل معها إلى المرمى (18).

وواصلت الجزائر حدتها الهجومية فسجل بونجاح مجددا من مقصية مذهلة بعد كرة عرضية من لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي هيأها على صدره وتابعها بطريقة أكروباتية داخل المرمى لكنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (25).

وردت أنغولا بتسديدة لجيلسون دالا بعيدا عن الخشبات الثلاث (42).

وظهر المنتخب الانغولي بوجه مغاير في الشوط الثاني وحصلوا على ركلة جزاء اثر عرقلة لاعب وسط ليل الفرنسي نبيل بن طالب لمابولولو داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه قوية ارتطمت بسقف العارضة الى داخل مرمى الحارس أنتوني ماندريا (68).

وأجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تغييرين لتنشيط الهجوم فدفع بإسلام سليماني وآدم وناس بدلا من بونجاح وبلايلي (70)، ونزلت الجزائر بكل ثقلها بحثا عن التعادل لكنّ لاعبي أنغولا تكتلوا أمام مرماهم وشكّلت هجماتهم المرتدة بعض الخطورة.

وكانت ابرز فرص الجزائر ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة حركها القائد مهاجم الاهلي السعودي رياض محرز لظهير ولفرهامبتون الانكليزي ريان آيت نوري فسددها قوية أبعدها الحارس اديلسون دا كروز ببراعة وتهيأت أمام شايبي الذي أطاح بها خارج المرمى (90+7).