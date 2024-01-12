كوليبالي: كأس إفريقيا 2023 ستكون الأفضل في التاريخ

حط منتخب السنغال الرحال في كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، التي تنطلق هناك السبت، وتستمر فعالياتها حتى 11 فبراير القادم.

وشدد قائد المنتخب السنغالي خاليدو كوليبالي، على أن النسخة المقبلة ستكون الأفضل في تاريخ البطولة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

ويشارك في النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية 24 منتخباً، تم توزيعهم على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ووصلت بعثة منتخب السنغال، الذي توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، إلى مدينة ياماسوكرو الإيفوارية، التي تستضيف مباريات الفريق الملقب بـ(أسود التيرانغا) خلال الدور الأول، فيما اعترف كوليبالي بأن فريقه سيواجه تحدياً أصعب للاحتفاظ باللقب في ظل مشاركة أفضل منتخبات القارة السمراء بهذه النسخة.

ولم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب السنغالي، الذي صعد لنهائي النسختين الأخيرتين بالبطولة في 2019 و2021، بعدما أوقعته في المجموعة الثالثة (القوية) برفقة منتخبات الكاميرون، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، وغينيا وغامبيا.

وصرح كوليبالي، خلال تواجده بمقر إقامة منتخب السنغال في البطولة، لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الإلكتروني الرسمي: "هذه ستكون أحد أفضل نسخ كأس الأمم الإفريقية. جميع المنتخبات القوية في قارتنا تأهلت للتواجد في كوت ديفوار".

وأضاف كوليبالي: "أعتقد أن نسخة كوت ديفوار ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة لأن جميع الفرق الكبيرة حاضرة ومستعدة تماماً. ستظهر الصورة الحقيقية لكرة القدم الإفريقية، وأعتقد أن من سيفوز باللقب في النهاية سيستحق ذلك".

وطالب قائد منتخب السنغال جماهير بلاده بمواصلة الدعاء في صلواتهم، بينما يستعد الفريق للدفاع عن اللقب ضد أفضل الفرق الإفريقية في القارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال كوليبالي: "أطلب من الجماهير السنغالية أن تكون خلفنا خلال المنافسة وأن تصلي من أجلنا في صلواتها. دعمهم سيأخذنا بعيداً في المنافسة، وسنمثلهم جيدا وسنقدم لهم هدية ثمينة في النهاية".

تبدأ السنغال مشوار الدفاع عن لقبها أمام جامبيا يوم الإثنين القادم، قبل أن تواجه الكاميرون في 18 يناير الجاري، ثم تختتم مشوارها في دور المجموعات بملاقاة غينيا بعدها بخمسة أيام.