لاعبو العراق يتحدثون "11 لغة" في كأس آسيا

يضم منتخب العراق المشارك في كأس آسيا التي تنطلق بعد غد في قطر، مجموعة من اللاعبين من مختلف الدوريات العالمية، ويجيدون التحدث بـ 11 لغة مختلفة، بحكم الدوريات التي يلعبون لها، ما يعطي المنتخب العراقي توليفة فنية قوية. وقرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الاسباني خيسوس كاساس الاعتماد على مجموعة قوية، بينها 17 لاعبا يشاركون يلعبون في دوريات أوروبية وفي آسيا، بينما تم استدعاء 9 لاعبين فقط من أندية العراق. ويتحدث لاعبو العراق اللغات: الانجليزية والسويدية والسلوفاكية والالمانية والنرويجية والفرنسية والبرتغالية والهولندية والتايلندية والفارسية إلى جانب اللغة الأم العربية.

ومن هؤلاء، لاعب مانشستر يونايتد السابق واوتريخت الهولندي حاليا زيدان اقبال ولاعب نادي ويمبلدون الانجليزي علي الحمادي ولاعب نادي فيزيليا البرتغالي اسامة رشيد، ولاعب هلمستايد السويدي امير العماري، ولاعب رين الفرنسي احمد علي، ولاعب ساندي فيرود النرويجي دانيلو السعيد. ومن أبرز اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من أندية العراق، ابراهيم بايش، وعلي جاسم، وايمن حسين (الجوية)، احمد علي ومهند علي، واحمد باسل (الشرطة)، وجلال حسن (الزوراء)، وزيد تحسين (الطلبة)، واكام هاشم (اربيل).