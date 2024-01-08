زوجة ساديو ماني تظهر بالحجاب في حفل الزفاف (صور)

ظهرت زوجة نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي ساديو ماني بالحجاب، خلال حفل زواجهما أمس الاحد، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل العاج السبت المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" صور للاعب وزوجته عائشة تامبا، خلال حفل الزفاف الذي اقتصر على أفراد العائلة وعدد من اللاعبين السابقين والحاليين فى منتخب السنغال.

ويستعد منتخب السنغال للمشاركة في البطولة والدفاع عن لقب النسخة السابقة، إذ يستهل مشواره في البطولة أمام غامبيا الإثنين المقبل.