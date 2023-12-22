الأندية الـ6 الكبرى في إنجلترا تجدد رفضها لـ"دوري السوبر"

حرصت الأندية الست الكبرى في إنجلترا على الابتعاد عن احتمالية الانضمام لأي شكل من أشكال بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم. وأصبح أرسنال أحدث الأندية التي تؤكد موقفها اليوم بعد أن كان قد انضم للمقترح الرئيسي لدوري السوبر عام 2021.

وأصدر أرسنال بيانا ذكر فيه إنه سيواصل اللعب في المنافسات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رغم أن محكمة العدل الأوروبية على الأقل فتحت إمكانية إقامة بطولة بتنظيم من الأندية تكون منافسة لدوري أبطال أوروبا. ولم يعلق ليفربول بشكل مباشر منذ صدور الحكم أمس ولكن وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" علمت أن الموافقة القانونية على مسألة الانضمام للبطولات الجديدة في يد رابطة مشجعي النادي المعترف بها "سبيرت اوف شانكلي (أس.أو.أس)، وذلك منذ انسحاب ليفربول من دوري السوبر قبل عامين.

ويشير بيان "إس.أو.إس" الذي صدر أمس إلى أن موقف ليفربول لم يتغير منذ عام 2021. وأصدرت أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وتوتنهام بيانات أمس تتعهد بالالتزام بمسابقات "يويفا". وانهارت خطة دوري السوبر الأساسية بعد 72 ساعة، بعدما انسحبت الأندية الإنجليزية واحدا تلو الآخر بعد اعتراضات من الجماهير، وضغوط من الحكومة البريطانية ومعارضة "يويفا" و"فيفا".

وأعلنت الشركة التي تقف خلف المشروع الأساسي "أيه22" تفاصيل لمسابقتي الرجال والسيدات "المفتوحة والتي تشارك بها الفرق وفقا للجدارة الرياضية" بعد ساعات من حكم محكمة العدل الأوروبية أمس الخميس. في مسابقة الرجال، سيشارك 64 فريقا، حيث سيكون هناك 20 مكانا متاحا كل عام للفرق بناء على أدائها في المسابقات المحلية.

وسخر ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي من المقترح وقال إن الصيغة "أصبحت منغلقة بشكل أكبر" من الصيغة التي وضعت في 2021، ولكن مؤسس "أيه 22" حون هان قال لوكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن مبادئ الهبوط والترقي متوافقة مع المسابقات المحلية عبر الاتحادات الـ55 الأعضاء في يويفا.

ومازال ريال مدريد وبرشلونة، يؤيدان المشروع، فيما لم يعلق حتى الآن ناديا يوفنتوس وميلان، اللذان كانا من بين الـ12 ناديا في مشروع 2021، ولكن إنتر ميلان رفض المشروع بشدة، وأيضا نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، إن ناديه مستعد لدخول محادثات بشأن المشروع الجديد. ولم يكن نابولي جزءا من مشروع 2021. وقال سيفرين إن "كرة القدم ليست للبيع" وذلك في مؤتمر صحفي أمس حضره المسؤولين من كافة مجموعات أصحاب المصالح، الأندية، والروابط، واللاعبين والجماهير.