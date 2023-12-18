كارثة الإصابات تلاحق ريال مدريد.. الرباط الصليبي يضرب ألابا

أعلن ريال مدريد عن إصابة لاعبه ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي، عقب مباراة الفريق أمام فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

قال النادي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية".

وذكرت صحيفة آس، أنه في الدقيقة 33 من اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 4-1، تعرض ألابا لإصابة قوية في الركبة جعلته غير قادر على استكمال المباراة، وطالب الجهاز الطبي بضرورة استبداله.

وأشارت إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي أشرك ناتشو فيرنانديز بدلاً من ألابا، قبل أن يتأكد الجهاز الفني من إصابة الدولي النمساوي بقطع في الرباط الصليبي.

واختتمت: "كارثة الإصابات أصبح كابوس بالنسبة إلى "الملكي" إذ أن ألابا يعد ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي هذا الموسم، بعد الحارس تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو".