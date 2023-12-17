"فيفا" يعكر استعدادات الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية بغرامة مالية

أكدت تقارير صحافية سعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرم نادي الأهلي المصري 58 ألف دولار أمريكي (50 ألف فرنك سويسري) بعد فوزه على اتحاد جدة الجمعة.

وتأهل بطل دوري أبطال إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، تم توقيع عقوبة غرامة مالية بقيمة 23 ألف دولار على نادي الأهلي، بعد طرد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب التهور، وضرب الخصم دون كرة.

كما تم توقيع عقوبة 35 ألف دولار أيضاً، بعد حصول الثلاثي حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور، على بطاقات صفراء، "وهذا ما تنص عليه اللائحة، ليكون إجمالي عقوبات الأهلي عقب مباراة الاتحاد، مبلغ 50 ألف فرانك".

ويواجه الأهلي المصري، نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، البطولة المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، الإثنين المقبل، على استاد الجوهرة المشعة.