عملاق إيطاليا يستهدف نجم "أسود الأطلس"

ذكرت صحيفة Todofichajes الإسبانية أن ميلان الإيطالي يستهدف مهاجم منتخب المغرب وإشبيلية يوسف النصيري.

وقالت إن ميلان الإيطالي عاد إلى طرق أبواب نادي إشبيلية، للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، معتبرة أنه من أبرز الخيارات المطروحة على طاولة مدرب النادي الإيطالي ستيفانو بيولي.

وأضافت الصحيفة أن ميلان سبق له في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، التواصل مع إشبيلية بخصوص المهاجم المغربي، وقدم له عرضاً بقيمة 5 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 25 مليون أورو، غير أن النادي الأندلسي رفض العرض.

وساهم النصيري في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي، كما قاد المنتخب المغربي إلى احتلال المركز الرابع في مونديال 2022 بقطر.

وقالت Todofichajes أن إقصاء نادي إشبيلية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، من شأنه الدفع بإدارة النادي الأندلسي إلى التفكير في بيع بعض اللاعبين المطلوبين لأندية أخرى، على غرار يوسف النصيري، من أجل الحفاظ على التوازن المالي للنادي.