الأهلي المصري يواجه اتحاد جدة السعودي في كأس العالم.. موعد المباراة

تأكد مواجهة فريق الأهلي المصري بطل إفريقيا مع فريق الاتحاد السعودي بطل الدوري وصاحب الأرض واستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة في السعودية عقب فوز الأخير على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح مونديال الأندية،

ويستعد الفريقين لمباراة صعبة ومواجهة عربية قوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وحتى يوم 22 من الشهر ذاته، وتقام بمشاركة 7 أندية، وهي: الأهلي المصري، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".

وتقام مباراة الأهلي مع اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر، ويبحث فيها الفريقان عن إنجاز عالمي، بالوصول إلى الدور نصف النهائي ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

ويتفوق اتحاد جدة في مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقان تاريخيا في 3 مواجهات، فأولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.

بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.

ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005 بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.