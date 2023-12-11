وفاة مشجع في مباراة بالدوري الإسباني والحكم يلغي المباراة

أعلن حساب الدوري الإسباني تأجيل مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو، بشكل رسمي إلى أجل غير مسمى، بسبب وفاة مشجع أثناء المباراة، مع تقديم التعازي لأسرة المشجع المتوفي في مدرجات ملعب غرناطة، الذي شهد الحادثة المأساوية.

وكان الحكم قد اضطر إلى تأجيل مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو، المقامة ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني على ملعب نويفو لوس كارمينيس، بسبب وفاة أحد المشجعين في المدرجات، حيث توقفت المباراة عند الدقيقة 17، بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات، مما أدى إلى ذهاب الأطقم الطبية إليه من أجل اسعافه.

وأبلغ أوناي سيمون حارس مرمى فريق أتلتيك بلباو، الحكم أورتيز أرياس بالحادثة، والتي وقعت في المدرجات الخلفية لمرمى حارس إسبانيا الأول، ولكن عاد الأطباء إلى مقاعدهم، واستمر الطبيب المناوب في علاج الحالة.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة بين الفريقين، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة المشجع المصاب بسكتة قلبية وتنفسية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، ليعلن حساب الليغا بعد ذلك مصير المباراة.