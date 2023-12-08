صدارة أرسنال تحت تهديد مدربه القديم

يجد أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم نفسه تحت تهديد مدربه القديم الإسباني أوناي إيمري عندما يحلّ ضيفاً على فريقه أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.

وفي حال تعثر أرسنال صاحب المركز الأول برصيد 36 نقطة سيخطف وصيفه ليفربول الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين، الصدارة منه وذلك في حال عاد بالنقاط الثلاث أمام كريستال بالاس في اليوم ذاته، في حين يأمل مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه في المباريات الأربع الأخيرة عندما يحلّ ضيفا على لوتون تاون الاحد.

عندما وصل إيمري إلى أستون فيلا في أكتوبر 2022، كان فريقه يعاني من تردي النتائج ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

تبدلت حال أستون فيلا هذا الموسم حيث بات يحتل المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أرسنال، وهو أمر لم تعتد جماهير النادي على معايشته خلال الأيام السوداء قبل أن يعمد المدرب الإسباني إلى بث الحياة في شرايين الفريق.

غوارديولا يشيد بفيلا

احتفلت الجماهير بالفوز الأبرز منذ سنوات عدة لأستون فيلا على سيتي صاحب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 1-0 الأربعاء، ما عكس العمل الرائع الذي يقوم به إيمري من أجل منح الثقة للاعبيه بقدرتهم على اجتراح المعجزات.

ويبدو أن القدر خبأ لإيمري الأفضل حيث سيواجه فريقه السابق أرسنال الذي أقاله في منتصف عام 2019 بعد تردي نتائج فريق شمال لندن.

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بقدرات فيلا ورشحه للمنافسة على اللقب بعدما حقق إيمري في مباراته الرقم 50 على دكة المدربين مع فيلا فوزا اثار الكثير من علامات الاستفهام.

قال إيمري "يمكنني أن أعود والتفكير كيف كنا عندما بدأنا هذه المغامرة".

وتابع "لقد خسرنا أمام ليستر وأرسنال في عقر دارنا. لم يكن من الممكن أن نستقبل ثمانية أهداف في مباراتين كما فعلنا".

وأضاف "لقد كانت لحظة مهمة عندما كان رد فعلنا في اجتماع مع اللاعبين، حيث ركزنا بشكل أكبر على أفكارنا وأسلوبنا، وقمنا بالبناء عليها وكنا متطلبين للغاية فيها. لقد كان رد فعل اللاعبين رائعا".

ويدرك إيمري صعوبة مهمته أمام فريق "المدفعجية" الساعي لتحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري بعد انتصاره على كل من بيرنلي 3-1 وبرنتفورد 1-0 وولفرهامبتون 2-1 ولوتون 4-3، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة 11 أمام نيوكاسل 0-1.

كما حقق ارسنال سلسلة من 6 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، تخللها فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

لا مكان للخوف في سيتي

حثّ المدافع جون ستونز فريقه مانشستر سيتي للحفاظ على رباطة جأشه وسط تراجع مثير للقلق يهدد بعرقلة محاولاته للاحتفاظ بلقبه المحلي للموسم الرابع توالياً.

امتدت مسيرة سيتي الخالية من الانتصارات إلى أربع مباريات في "بريميرليغ" في سلسلة شهدت تعادله أمام تشلسي 4-4 وليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3 وخسارته أمام أستون فيلا ما زاد من شعور القلق المحيط.

أقرّ مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق بأنه بحاجة إلى "مساعدة" فريقه "المتعثر".

ويتأخر سيتي الرابع بفارق 6 نقاط عن أرسنال، في حين يعتقد ستونز أن حامل اللقب يمكن أن يستغل آلامه لإيقاف نزيف النقاط في مهمة صعبة أمام لوتون الأحد.

وتثبت النتائج صعوبة مهمة سيتيزنس أمام فريق برغم احتلاله للمركز الثامن عشر فقد فرض التعادل على ليفربول في عقر داره 1-1 في المرحلة الحادية عشرة، وخسر بصعوبة أمام أرسنال 3-4 الثلاثاء.

وقال ستونز: "علينا أن نستخدم الأذى والألم الموجود بداخلنا كحافز ووقود لوضع الأمور في نصابها الصحيح. أعتقد أن الجميع لديه هذه الرغبة".

وتابع "لقد كنا في هذه المواقف في المواسم السابقة. لا أعتقد أننا أو الجميع يجب أن نبالغ بشأن ما سيحدث. علينا أن نحافظ على هدوئنا كفريق".

جهوزية ليفربول

ومع جهوزية ليفربول لخوض فترة حاسمة في سباق الفوز باللقب المحلي، كشف غضب مدربه يورغن كلوب من مزحة حول الانتقال السريع لفريقه لمواجهة كريستال بالاس السبت، عن رغبة الألماني في مواكبة أرسنال المتصدر.

وصف مدرب الريدز مذيعا تلفزيونيا بـ "الجاهل" بعد فوز فريقه على شيفيلد يونايتد 2-0 الأربعاء عندما ذكر أن ليفربول صاحب المركز الثاني سيسافر إلى بالاس في "أفضل توقيت لانطلاق المباراة" بالنسبة لكلوب.

وأراد المذيع أن يشير إلى شكاوى المدرب الألماني في مناسبات سابقة عندما اضطر ليفربول للعب ظهر السبت بعد مباراة مساء الأربعاء.

تذمر كلوب، قائلاً: "من الشجاعة حقا إلقاء مزحة حول ذلك"، لكنه بالتأكيد سيكون أكثر اطمئنانا لسماع رغبة مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في مواجهة التحدي المتمثل في التعامل مع جدول المباريات المرهق.

وقال: "اسمع، نحن في ديسمبر وهناك الكثير من المباريات المقبلة. بالنسبة لنا الآن، إنها بداية جيدة لشهر ديسمبر ولدينا الكثير من المباريات الكبيرة المقبلة. يجب علينا جميعا أن نتطلع إليها".

ويأمل توتنهام أن يوقف نزيف النقاط عندما يستقبل نيوكاسل يونايتد الأحد.

وفشل توتنهام الذي كان استهل الموسم الحالي مع مدربه الجديد الاسترالي أنج بوستيكوغلو بفوزه في 8 من مبارياته العشر الاولى، في حصد النقاط الثلاث في مبارياته الخمس الاخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم توالياً أمام تشلسي 1-4 وولفرهامبتون 1-2 وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب 3-3، ليعود ويسقط أمام وست هام 1-2 في المرحلة الماضية.

ويحل تشلسي الجريح الأحد أيضاً ضيفاً على إيفرتون المنتشي من فوزه على نيوكاسل 3-0 وابتعاده عن منطقة الهبوط. فيما يواجه مانشستر يونايتد ضيفه بورنموث السبت.