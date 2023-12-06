مانشستر يونايتد يصطدم بتشيلسي وظهور ليفربول والسيتي.. موعد مباريات اليوم

يشهد اليوم الأربعاء عددا من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي البطولة الأقوى عالميا في الدوريات الخمس الكبرى، حيث يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع خصمه فريق تشيلسي في ملعب "الأولد ترافورد" في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من البطولة، موسم 2023/24.

كما يظهر فريق ليفربول ومواجهة قوية أمام شيفيلد يونايتد في ظهور جديد للنجم المصري محمد صلاح، كما يستضيف فريق كريستال بالاس فريق بورنموث، وفي مباريات أخرى يتقابل برايتون مع برينتفورد وفولهام مع نوتنغهام فورست، في موعد جديد للمباريات بعيداً عن عطلة نهاية الأسبوع.

ويسعي فريق مانشستر سيتي إلى العودة إلى سكة الانتصارات عندما يحل ضيفا على فريق أستون فيلا بعد تعادل قاتل أمام توتنهام.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز السابع برصيد 24 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 19 نقطة في المركز العاشر، وكان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، أما تشيلسي فقد حقق فوزًا ضد برايتون بنتيجة 3-2.

وتقام المباريات في ساعة متأخرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات وعند منتصف الليل.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي بتوقيت الإمارات

شيفيلد يونايتد – ليفربول 11:30 PM

برايتون مع برينتفورد 11:30 PM

وفولهام مع نوتنغهام فورست 11:30 PM

مانشستر يونايتد – تشيلسي 15:12 AM

أستون فيلا – مانشستر سيتي 15:12 AM