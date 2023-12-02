"فرجان دبي" تحتفي بعيد الاتحاد.. باقة من الفعاليات في الأحياء السكنية

تنظم فرجان دبي، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، باقة متنوعة من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، في بيئة يسودها مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء للوطن.

وتأتي هذه الفعاليات برعاية وتمويل من "صندوق الفرجان"، الذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

كما تأتي فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 في إطار حرص "فرجان دبي" على المشاركة في المناسبات الوطنية لتعزيز أواصر التلاحم المجتمعي بين أفراد أحياء دبي المختلفة، من خلال عدد من المبادرات المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وانطلقت أجندة الفعاليات والبرامج الاحتفالية باليوم الوطني في أحياء دبي السكنية منذ السبت 25 نوفمبر وتستمر حتى السبت 2 ديسمبر، في أجواء اجتماعية وترفيهية وتراثية يلتقي في رحابها أبناء الفريج الواحد ويتشاركون عدداً من الأنشطة، التي تتنوع بين الفعاليات الرياضية والثقافية والمسابقات وعروض المأكولات الشعبية وورش العمل الفنية وغيرها الكثير.

أفكار مبتكرة

وقالت مؤسس ومدير عام مبادرة "فرجان دبي" علياء الشملان: تجسد الفعاليات التي تجري في جميع أحياء دبي احتفالاً عيد الاتحاد الـ52 لدولتنا، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة المجيدة، وتتيح لسكان الأحياء فرصة المشاركة الواسعة في مختلف البرامج التي تنظمها "فرجان دبي"، وإثرائها بالأفكار المبتكرة، واطلاع الأجيال الجديدة على تقاليد الأجداد الأصيلة، بما يحقق هدفاً رئيسياً للمبادرة يتمثل في صون التراث الشعبي بجميع مفرداته وترسيخ التلاحم المجتمعي والتواصل بين مختلف الأجيال، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وتمسك أبنائها بالهوية الوطنية.

وأضافت: عملت "فرجان دبي" على اختيار الفعاليات بطريقة مدروسة تناسب جميع الشرائح العمرية، بما يتوافق مع خصوصية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وبطريقة تمزج بين المعرفة والترفيه، وهو ما لقي إقبالاً من الأسر على المشاركة في عشرات الأنشطة التي شهدتها وما زالت مختلف الفرجان في دبي، نظراً للتنوع الكبير في البرامج من مسابقات رياضية وثقافية، وفقرات فنية تراثية، كما تشهد الفعاليات توزيع المئات من صناديق الهدايا القيمة التي تحتوي على منتجات ومشغولات يدوية، وأدوات زينة تقليدية من أصحاب المشاريع الإماراتيين في دبي.

وأشارت علياء الشملان إلى أن الفعاليات التي تنظمها "فرجان دبي" بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، ستؤسس لانطلاقة جديدة في عمل المبادرة في إطار سعيها لتعزيز التعاضد بين سكان الأحياء، منوهة بأهمية الأنشطة في صقل المواهب بمجالات التصوير التراثي، والرسم، ودورها في الحفاظ على مهن تراثية مثل صناعة الفخار، وإعداد المأكولات الشعبية.

مسابقات متنوعة

وبدأت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 في فريج المرموم يوم السبت 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم فعالية "قمرا" المخصصة للنساء في كافيه هيدن. ويستكمل الفريج مشاركته في احتفالات اليوم الوطني بتنظيم فعالية "سباق فريج المرموم التراثي" بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في الأول من ديسمبر من الساعة 4 إلى 5 مساء، وذلك في ميدان المرموم لسباقات الهجن.

كما نظمت "فرجان دبي" فعالية "الدانة" في فريج جميرا يومي 28 و29 نوفمبر، بهدف إحياء التراث البحري عبر العروض الحية وورش العمل والتصاميم الجذابة.

أما في فريج البرشاء، فقد نظمت "فرجان دبي" ورش عمل للأطفال في حديقة البرشاء جنوب، يوم الاثنين 27 نوفمبر، بهدف تحفيز الإبداع بين الأطفال ومساعدتهم على التعرف إلى تاريخ الإمارات وتخليده في الذاكرة.

قيم أصيلة

ويشهد فريج الخوانيج عدداً من الورش والعروض الترفيهية المستلهمة من التراث المحلي، التي تحتفي بعيد الاتحاد الـ52، عبر فعالية "تلي" التي تنطلق أمام الحديقة القرآنية بالقرب من مجلس الخوانيج يومي الأول والثاني من ديسمبر من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء، حيث سيكون الجمهور على موعد مع تشكيلة واسعة من الأنشطة التي تجسد ما تحمله الثقافة الإماراتية من قيم أصيلة، ويأتي ذلك في إطار حرص "فرجان دبي" على تقديم أنشطة وفعاليات تعزز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الأحياء السكنية في دبي.

وينقل فريج الخوانيج سكانه في رحلة بين الماضي والحاضر عبر ورشة «صناعة العطور بالخلطات العربية»، حيث تستهدف هذه الورشة مساعدة رواد الأعمال لا سيما الشباب على بدء مشاريعهم الصغيرة في مجال العطور.

ويتعرف أهالي فريج الخوانيج أيضاً على أسرار صناعة الشموع بالخلطات العربية، كما سيتم تنظيم ورشة تصميم الطباعة على القماش وخياطة المخورة لتعريف المشاركين على كيفية إبداع عناصر ورسومات توضيحية وتطبيقها على الأقمشة واختيار الألوان المناسبة لها، وذلك باستخدام أدوات بسيطة وسهلة تبرز الجانب الفني والإبداعي لدى المشاركين.

وفي ورشة صناعة المدخن؛ يتعرف المشاركون على طرق صناعة المباخر بالجزمونايت والتي هي عبارة عن مادة مركبة أساسها الجبس، تستخدم في الفنون والحرف اليدوية، وكذلك في بعض الإنشاءات والتصنيع، وهي سريعة التصلب (15 – 30 دقيقة)، صديقة للبيئة، غير سامة، وخالية من الروائح الكريهة وأي مواد وأبخرة متطايرة.

فيما تستهدف ورشة صناعة الصابون بالعطارة الإماراتية تعريف المشاركين على طرق إعداد الصابون وإذابته وإعادة تشكيلة وكيفية استخدام الزيوت العطرية ومزاياها وطرق تغليف الصابون والإضافات التي تزيد من جماليته من ألوان ومواد عطرية.

وتشمل الورش التي يشهدها فريج الخوانيج ورشة حول حرفة التلي التي تمارسها النساء داخل البيوت الإماراتية، والتي تعد إحدى مكونات التراث الثقافي المحلي التي توارثتها الأجيال عبر الزمن، وهي نسيج يدوي تقليدي تتميز بألوانها الزاهية وتصميماتها الجميلة، حيث تتدرب المشاركات عبر ورشة "حياكة بطانية الشتاء بالصوف" على نسج البطانية من خيوط التلي الملونة.

وتدرب ورشة أساسيات صناعة القهوة واللاتية آرت، المشاركين على تحويل فنجان القهوة إلى لوحة تشكيلية تتجمل بالصور وبالرسومات والأشكال الإبداعية، لا سيما تلك المستوحاة من التراث الإماراتي.

وتحفل فعاليات فريج الخوانيج بباقة من الفعاليات التي تعكس الفنون الشعبية الإماراتية، حيث تقدم فرقة الحربية عرضاً لفن الرزفة الشعبي الذي يجمع بين الأداء والشعر الأصيل الممتد في جذور تراث دولة الإمارات، والذي يُؤَدَّى في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والاجتماعية.

مهن تراثية

ويستضيف فريج القوز يوم 1 ديسمبر من الساعة 10 إلى 12 مساء، "ورشة صناعة المدخن للسيدات"، وتتضمن تدريب المشاركات على طرق صنع مدخن إماراتي من الطين.

وينظم فريج ند الشبا فعالية "توزيعات من الفريج لأهل الفريج" يومي 1 و2 ديسمبر، من الساعة 4 حتى 11 مساء، حيث سيتم توزيع الحلوى على أهل الفريج، وفي فريج ند الحمر سيتم تنظيم فعالية "توزيعات عرس الإمارات" يومي 1 و2 ديسمبر، من الساعة 3 إلى 11 مساء.

عروض ترفيهية

وانطلقت فعاليات "فرجان دبي" للاحتفال باليوم الوطني، في فريج الورقاء يوم 29 نوفمبر، وتستمر إلى يوم 1 ديسمبر من خلال تنظيم فعالية "من أهل الفريج للفريج" حيث سيتم توزيع صناديق تحتوي على عود وعطر مصنع خصيصاً لسكان فريج الورقاء ومردف.

ويستضيف فريج العوير فعالية "من أهل الفريج للفريج" يومي 1 و2 ديسمبر من خلال توزيع 200 صندوق تحتوي على هدايا تراثية متنوعة.

وفي فريج حتا، تستضيف قرية حتا التراثية في الأول من ديسمبر فعالية احتفالية باليوم الوطني تشمل ورشات حرفية متنوعة وعروضاً شعبية لمختلف الشرائح المجتمعية.

يذكر أن «فرجان دبي» مؤسسة اجتماعية تسعى إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

