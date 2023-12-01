صديق محمد صلاح.. وسائقه الخاص!

كشف المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن صديق مقرب كان له دور في مسيرته وتحفيزه عندما كان يضع أولى خطواته في الدوري الإيطالي مع فريق فيورنتينا قادماً من تشيلسي في فبراير 2015 على سبيل الإعارة.

وقال محمد صلاح في حوار أجرته معه شبكة "سكاي سبورتس" إن الدولي الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز الذي تشارك مع صلاح غرف تبديل الملابس في فيورنتينا كان أحد شركاء نجاحه في الملاعب، ووصفه بأنه أحد "أكثر اللاعبين جنوناً" الذين زاملهم في مسيرته.

وأوضح صلاح: "عائلتي كانت في لندن في ذلك التوقيت، وكنا وحيدين أنا وهو، لذلك فقد كان سائقي الخاص في ذلك التوقيت".

وأضاف: "لطالما تظاهر بأن لغته الإيطالية كانت أفضل، لكن الكل يعلم أن هذا ليس حقيقيا، لقد كان شخصا رائعا وبقينا على تواصل بعد ذلك".