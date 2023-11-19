برشلونة يرغب في استعادة لاعبه بابلو توري من جيرونا

أكد موقع "فووتبل إسبانيا" اليوم أن نادي برشلونة يراقب باهتمام تطور الموهبة الشابة في صفوف جيرونا المتصدر للدوري الإسباني لكرة القدم، بابلو توري، لاعب الوسط الذي لم يحصل على فرصة كافية للعب مع جيرونا، منذ انتقل إليه معارا من برشلونة الصيف الماضي. ويسعى برشلونة إلى الاستفادة من خدمات توري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، أو لإعادة إعارته إلى فريق آخر.

وشارك توريه بما مجموعه 119 دقيقة فقط وكبديل في 8 مباريات مع جيرونا من أصل 13 مباراة. ويريد برشلونة أن يلعب بابلو أكثر للاستفادة منه مستقبلا، بيد أن وضعه الحالي في جيرونا لا يلائم خطط برشلونة.