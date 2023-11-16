دوري "يلو" السعودي يحقق رقما قياسيا على مستوى اللاعبين الدوليين

شهد دوري "يلو" لأندية دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة ليصبح واحدًا من أقوى الدوريات في المنطقة نظرًا لما يزخر به من نجوم أجانب مميزين ولاعبين محليين موهوبين، ليصبح محط اهتمام الجماهير وسط منافسة قوية بين أنديته الطامحة للظهور في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا "دوري روشن".

وسجل دوري يلو حدثًا مميزًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث شهد استدعاء 13 لاعبًا لمنتخبات بلادهم من بينهم المنتخب السعودي الأولمبي، فضلًا عن اللاعبين المحترفين الذين انضموا إلى منتخبات بلادهم أبرزهم البيروفي أندريه كاريلو لاعب القادسية. وجرى استدعاء ثلاثة لاعبين من صفوف القادسية هم أحمد آل جبيع ومحمد أبو الشامات (المنتخب الأولمبي السعودي) وأندريه كاريلو (بيرو).

ومن صفوف العروبة جرى استدعاء نواف المطيري (المنتخب الأولمبي السعودي) وفورنون أنيتا (جزر الأنتيل) ومن صفوف الفيصلي جرى استدعاء يزيد جوشان ومشعل الصبياني (المنتخب الأولمبي السعودي) ومن صفوف العدالة جرى استدعاء سامسوندين أورو (توجو) وموسى دومبيا (مالي) وكريستوفر جونزاليس (بيرو) ومن صفوف الجبلين تم استدعاء يزيد أبو ليلى (الأردن) وجمعة مسعود (كينيا) ومن الجندل تم استدعاء كريستيان مارتينيز (بنما).