ريال مدريد مطالب بدفع مبلغ كبير للتعاقد مع نجمه السابق كمدرب

كشف موقع "فووتبل إسبانيا" عن أن نادي ريال مدريد سيتوجب عليه دفع مبلغ مالي كبير جدا وذلك في حال أراد التعاقد الصيف المقبل مع نجمه السابق، تشابي ألونسي كمدرب.

ويحقق تشابي نتائج مميزة جدا مع فريقه الحالي بايرن ليفركوزن الألماني، وبات يعتبر من أبرز المدربين الشباب في اوروبا حاليا، حيث تسعى العديد من الاندية للتعاقد معه. لكن تشابي جدد عقده مع ليفركوزن الصيف الماضي بشرط جزائي يصل إلى 18 مليون يورو، وهو شرط نادر في عقود المدربين.

وعلى ريال مدريد دفع هذا المبلغ ثم تخصيص ميزانية كبيرة أيضا للمدرب في حال اراد التعاقد معه، خاصة وأن مكان المدرب سيكون شاغرا مع التأكيد بشكل كبير على أن المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي لن يكون بوسعه الاستمرار بعد نهاية الموسم الحالي، هذا إذا استطاع الاستمرار حتى يونيو المقبل.