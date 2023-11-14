هالاند غاضب من غوارديولا.. واسألوا ميسي!

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن أزمة طرأت بين لاعب مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند ومدربه الإسباني بيب غوارديولا وتحديداً بعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقدمة من "فرانس فوتبول" التي توج بها ميسي وحل "العملاق الصغير" ثانياً.

وذكر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني إن "هالاند غاضب من غوارديولا، لأنه لا يفهم الإطراءات المتكررة من مدربه على ميسي"، موضحاً أن "أحد المقربين من هالاند، أبلغنا بأن اللاعب منزعج من غوارديولا منذ الحفلة أيضا".

وكان غوارديولا قد صرح قائلاً في إحدى المؤتمرات الصحافية: "أسوأ موسم لميسي يجعله مثل الأفضل بين بقية اللاعبين".

ولم يعجب تصريح غوارديولا لاعبه هالاند الذي يشعر بالغيرة وبنوع من عدم الدعم الكافي من غوارديولا في حفل الكرة الذهبية.

وختم "الشيرنغيتو" بأن "العلاقة بين هالاند وغوارديولا ليست في حالة جيدة.. إذ يرى هالاند أن غوارديولا كان يجب أن يصرح بأنه من يستحق جائزة الكرة الذهبية وليس ميسي".