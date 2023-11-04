ليونيل ميسي يوجه "صدمة نهائية" إلى برشلونة

أكد نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي بشكل قاطع وبكل وضوح أنه "لن يعود أبدا للعب في برشلونة بأي شكل كان". وجاء ذلك في تصريحات لميسي مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث أكد أنه سبق وطرحت فكرة عودته إلى برشلونة قبل الذهاب إلى إنترميامي الأميركي، لكن الأمور لم تسر بالشكل المناسب. وأشار إلى أنه تلقى العديد من العروض، بما فيها عرض من الدوري السعودي، لكن عائلته كانت عاملا مهما في حسم وجهته إلى أمريكا، حيث يلعب لإنترميامي.

وبخصوص فكرة عودته للعب مع برشلونة، ولو على سبيل الإعارة، خاصة في ظل فترة الراحة الراهنة مع فريقه الأمريكي، قال إن هذا "الأمر لم يعد مطروحا على الإطلاق"، وأن قرار عدم اللعب في برشلونة نهائي، ولا رجعة فيه. ويشكل هذا الأمر صدمة قوية لجمهور برشلونة الذي كان يمني النفس بانتقال ميسي إليه هذا الموسم على سبيل الإعارة.