مدرب برشلونة يكشف سراً غامضاً.. هل سَرق ميسي الكرة الذهبية

كشف مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، سراً غامضاً منذ 13 عاماً عن سبب خسارة مواطنه أندريس إنييستا الكرة الذهبية في العام 2010 أمام زميلهما السابق في "البارسا" الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وهو العام الذي اتهم فيه عدداً من النقاد ميسي بسرقة الكرة الذهبية من اللاعب الدولي الإسباني إنييستا، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم إضافة إلى تحقيق نفس الإنجازات مع ميسي في برشلونة، كما كان تشافي أيضا من ضمن المرشحين للفوز بالجائزة.

وتوج تشافي وإنييستا مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بينما ودع منتخب الأرجنتين مع ميسي دور الـ16، وفي برشلونة فازو معاً بالعديد من الألقاب، وكان إنييستا أحد أبرز لاعبي إسبانيا في مونديال 2010، وسجل الهدف الوحيد ضد هولندا في المباراة النهائية ليمنح بلاده اللقب الوحيد حتى الآن في البطولة العالمية.

وتحدث تشافي عن خسارته هو ومواطنه إنييستا للكرة الذهبية لصالح ميسي في 2010، في مؤتمر صحافي حيث قال: "الكرة الذهبية عملية تتعلق بالتصويت، وفي 2010 توزعت الأصوات بشكل كبير على أكثر من لاعب إسباني.. صوتوا لإنييستا، لي أنا، ديفيد فيا، إيكر كاسياس، كارلوس بويول، سيرجيو راموس، وهو ما قلص حظوظ اللاعبين الإسبان في الفوز).

وأضاف تشافي: "عندما تم الإعلان عن فوز ميسي وقتها، شعرت أنه اختيار عادل، إنه أفضل لاعب كرة قدم"، وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية في عام 2010 للمرة الثانية على التوالي، تلاه إنييستا في المركز الثاني، ثم تشافي ثالثا، وهي أكثر مرة فاز بها ميسي واتهم أنه سرق الجائزة.