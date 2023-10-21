الهلال يغرد في صدارة الدوري السعودي

واصل الهلال السعودي عروضه القوية في الدوري السعودي هذا الموسم بالفوز بهدف دون رد على الخليج في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة الرياض في إطار الجولة العاشرة.

أحرز هدف الهلال السعودي القناص الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ولم يسفر الشوط الثاني من المباراة عن تسجيل أي أهداف لأي من الفريقين.، وبهذا الفوز يحلق الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، بينما توقف الخليج عند النقطة التاسعة في المركز الحادي عشر.

ويلعب في صفوف الخليج اللاعب المصري محمد شريف والذي بدأ في تشكيلة الفريق بصفة أساسية.

وشهدت المباراة موقف رائع من لاعبي الهلال، حيث وجه لاعبو الهلال الدعم للنجم البرازيلي نيمار الذي تأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.