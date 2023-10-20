أرتيتا: بوكيتينو نصحني بعدم دخول مجال التدريب

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنكليزي أن "مثله الأعلى" ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بين تشلسي وارسنال على ملعب ستامفورد بريدج السبت ضمن المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم. لعب المدرّبان جنباً إلى جنب في صفوف باريس سان جرمان قبل عقدين من الزمن، وقد اشاد أرتيتا الذي يصغر بوكيتينو بعشرة اعوام، كثيرا بالدور الذي لعبه الأرجنتيني في مسيرته بالقول الجمعة في مؤتمر صحافي "كانت أول فرصة لي على الصعيد الاحترافي في صفوف باريس سان جرمان (معاراً من برشلونة) وقد وصل كلانا في الوقت ذاته. عشنا في الفندق ذاته على مدى ثلاثة اشهر".

وتابع "هو (بوكيتينو) أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في مسيرتي الكروية، أولا كلاعب عندما احتضنني. لقد أهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دوراً كبيراً في نجاحي في صفوف باريس لأنه كان دائما يهتم بي ويسديني النصائح، وسأبقى ممتنا له دائما لما قام به تجاهي".كما كشف أرتيتا أيضا بان بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام الانكليزي وباريس سان جرمان، نصحه بعدم دخول معترك التدريب وقال ضاحكاً "نصحني بعدم دخول مجال التدريب، انه أمر في غاية الصعوبة".

وتابع "كنت واثقا منه انه سيصبح مدرباً، لقد تابعته عن كثب. عندما كان لاعباً، كان قائداً فعلياً على أرضية الملعب، الطريقة التي كان يفهم فيها اللعبة كانت مدهشة. لقد كان دائما يقوم بتدريبي".