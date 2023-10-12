كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأن نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي مجبر على الانفصال عن والدته فايزة العماري التي تدير أعماله والعثور على على وكيل جديد لأن والدته ليس لديها الترخيص المطلوب، وذلك رضوخاً للقانون الجديد للاتحاد الدولي.

ولا تمتلك فايزة العماري ترخيصاً يبقيها وكيلة لأعمال ابنها كما لا يمكنها أن تمثل أي لاعب كرة قدم، أو تتفاوض على عقد أو تحصل على عمولة، حتى بشكل غير مباشر.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لمنصة وكلاء اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمكن أن تحصل والدة مبابي على الرخصة قبل مايو المقبل، موعد إجراء الانتخابات الجديدة لوكلاء اللاعبين، موضحة أنه حال قيام فايزة العماري بأي نشاط، يمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها «الفيفا»، والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص، مما يهدد الشخص المخالف أو الشركة التي يعمل بها بغرامة كبيرة.

وأكملت أن هذا التعديل القانوني يبقى تنفيذه رهن نزاعات قضائية في بعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، بينما يتمسك «الفيفا» بقوانينه الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب أن يجتاز الوكيل الامتحان أو يحمل رخصة سارية منذ عام 2015، وأصبح أمرا إلزاميا، ولا يستثنى منه الآباء أو الإخوة أو الأقارب أو المحاميين العاديين.

وتساءل الجمهور على مواقع التواصل فيما إذا كانت هذه الخطوة ستلعب دوراً في انتقال مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني -حلم طفولة اللاعب- بعدما خرج كيليان من عباءة والدته التي لطالما سيطرت على قراراته وكانت أحد أبرز الأسباب في بقائه مع باريس سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين في وقت كان قريب جداً للرحيل إلى النادي الملكي.