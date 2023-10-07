مدرب تشلسي ينضم إلى منتقدي حكم الفيديو المساعد

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن نظام حكم الفيديو المساعد يحتاج إلى تبسيط لينضم بذلك المدرب الأرجنتيني إلى منتقدي النظام بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل. وبسبب قرار خاطئ حرم ليفربول من هدف صحيح في هزيمته 2-1 أمام توتنهام هوتسبير السبت الماضي بينما قالت لجنة الحكام إن القرار جاء نتيجة "خطأ بشري واضح". وقال ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد "قوض النزاهة الرياضية".

وقال بوكيتينو للصحفيين أمس قبل لقاء فريقه خارج ملعبه مع بيرنلي الصاعد حديثا اليوم "أثق في نظام حكم الفيديو المساعد. أثق في السيارة وليس السائق. هذه هي المشكلة. انتقدت النظام كثيرا من البداية قبل عدة سنوات عند البدء في استخدامه". وأضاف بوكيتينو "كان قرار استخدام النظام جيدا.. يتعين علينا التفكير لبعض الوقت وبعدها يمكننا البحث والتفكير في إمكانية تعزيز دور الحكم وإمكانية أن تكون له الكلمة الأخيرة. وقال مدرب تشيلسي أيضا "بالنسبة لي الأمر يتعلق بتبسيط الوضع. الأهم هو منح الحكم المزيد من السلطة من جديد. أعتقد أن الرجوع إلى الخلف خطوة واحدة ستجعل الأمر أكثر وضوحا". ومن جهة أخرى عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن أمله في تغير الأوضاع بعد حادثة الأسبوع الماضي.

وقال قبل مواجهة فريقه خارج ملعبه امام أرسنال اللندني غدا إنه يتعين على مسؤولي حكم الفيديو المساعد والحكام التحلي بالتواضع وعدم البحث عن "النجومية" عن طريق تصدر المشهد خلال المباريات. وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "إنه خطأ. وعليك تقبله.. الوضع يكون صعبا دوما عند حدوث أخطاء بشرية.