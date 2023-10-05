عودة النني وتريزيغيه لقائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

عاد كلٌ من محمد النني ومحمود حسن (تريزيغيه) وحسين الشحات إلى قائمة المنتخب المصري لكرة القدم للمواجهتين الوديتين أمام زامبيا والجزائر، استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويخوض منتخب "الفراعنة" باشراف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا معسكراً تدريبياً في الامارات الشهر الحالي.

وأدرج فيتوريا لاعب الوسط النني المحترف في أرسنال الانكليزي، وتريزيغيه مهاجم طرابزون سبور التركي، بعد أن غابا عن المعسكر الأخير للإصابة، وثنائي الأهلي إمام عاشور والشحات.

في المقابل، خرج من القائمة المشاركة في مباراتي إثيوبيا وتونس في سبتمبر، سام مرسي ومحمد شريف وأسامة فيصل ومحمود مرعي وأحمد رمضان (بيكهام) وحسام عبد المجيد، كما استبعد محمد رضا (بوبو) وإبراهيم عادل للإصابة.

ويواجه المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح نظيره الزامبي في 12 الشهر الحالي، فيما يلتقي بعد 4 أيام الجزائر. وستقام المبارتان على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وفي ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد (زيزو)، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن (تريزيغيه)، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.